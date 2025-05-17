Норрис выиграл третью практику Гран-при Эмилия-Романьи

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис стал лучшим в третьей сессии свободных заездов седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Эмилия-Романьи, который проходит в Имоле.
Лучший круг Норриса составил 1 минуту 14,897 секунды. Второе время показал его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри (отставание — 0,100 секунды), который перед воскресной гонкой лидирует в общем зачете. Третьим стал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (+0,181).
Позже в субботу состоится квалификация к воскресной гонке.