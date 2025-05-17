Норрис выиграл третью практику Гран-при Эмилия-Романьи

Лучший круг Норриса составил 1 минуту 14,897 секунды. Второе время показал его партнер по команде австралиец Оскар Пиастри (отставание — 0,100 секунды), который перед воскресной гонкой лидирует в общем зачете. Третьим стал действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл» (+0,181).