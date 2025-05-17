Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Эмилия-Романьи

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Австралиец Оскар Пиастри из «Макларена» стал победителем квалификации седьмого этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Эмилия-Романьи, который проходит в Имоле.
Результат лидера сезона составил 1 минуту 14,670 секунды. Вторым в предстоящей гонке стартует действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен (отставание 0,034 секунды) из «Ред Булл», третье время показал британец Джордж Расселл (+0,137) из «Мерседеса».
Пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон выбыли во втором сегменте и расположились на 11-м и 12-м местах. Квалификация дважды прерывалась красными флагами из-за аварий японца Юки Цуноды («Ред Булл») и аргентинца Франко Колапинто («Альпин»).
Гонка состоится в воскресенье.