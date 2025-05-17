Пиастри выиграл квалификацию Гран-при Эмилия-Романьи

Пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон выбыли во втором сегменте и расположились на 11-м и 12-м местах. Квалификация дважды прерывалась красными флагами из-за аварий японца Юки Цуноды («Ред Булл») и аргентинца Франко Колапинто («Альпин»).