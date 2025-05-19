Норрису повезло, Пиастри слишком расслабился. Оценки за Гран-при Эмилии-Романьи

Албон в четвёртый раз подряд проиграл Сайнсу квалификацию, однако в гонке оказался на более выгодной тактике и смог выжать из неё максимум. Если бы не агрессия Леклера, Алекс был бы как минимум четвёртым, и пусть сам таец говорил, что мог бы действовать иначе, его атака была точной, а на апексе его болид находился впереди.