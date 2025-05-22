Как знаменитый «Уильямс» упал на самое дно Ф-1. И как ему удалось не умереть

Невероятно жаль, что в своё время мы потеряли Стролла. Мысль об этом сводит меня с ума. Он ушёл, и у нас закончились деньги. На 2019 год у нас ещё был титульный спонсор, затем мы договорились на следующий год, но ничего не получили. Это оставило огромную дыру в нашем бюджете, однако нам очень повезло, что нашёлся человек, который заполнил эту дыру, чтобы мы смогли хотя бы начать сезон. Нам сильно повезло найти людей, которые захотели купить «Уильямс». До того, как мы опустились на 10-е место в Кубке конструкторов, у нас было четыре неплохих сезона. Чтобы это сохранить и даже добиться прогресса, мы кое-что изменили во внутренней структуре, но это оказалось ошибкой. Это была моя инициатива, и я признаю свою вину. Думаю, я бы справилась, если бы в моём распоряжении было больше времени и денег.