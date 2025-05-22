Хэмилтон: Формула-1 движется в неверном направлении

И мне не хватает звука моторов. Когда слышишь 12-цилиндровый двигатель на «Феррари», то понимаешь, что это и есть страсть. С перехода на V6 всё изменилось. Конечно, с точки зрения заботы об экологии это в целом был хороший ход, но никто не может отрицать того факта, что ощущения от звука современных болидов совсем не такие же, как от «Феррари» Шумахера 2003 года, когда она пронносится мимо", — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.