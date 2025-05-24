Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Пилот «Феррари» Шарль Леклер третий раз подряд показал лучшее время в сессии свободных заездов на восьмом этапе «Формулы-1» — Гран-при Монако.
Результат монегаска в третьей свободной практике — 1 минута 10,953 секунды. Вторым стал нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,280), третьим — британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,294).
Ранее Леклер показал лучшее время во второй и первой свободной практике.
Позднее в субботу состоится квалификация к воскресной гонке. Леклер выиграл гонку в прошлом году.