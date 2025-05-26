Хаджар выше Пиастри и Ферстаппена, Норрис — лучший. Оценки за Гран-при Монако

В своей финальной квалификационной попытке перед поворотом «Раскасс» Леклер шёл с опережением графика Норриса, но в итоге оказался позади него на стартовой решётке и так и не смог побороться за победу. Однако нельзя сказать, что такого шанса у Шарля в принципе не было.