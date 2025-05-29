Экс технический директор Ф-1 раскритиковал ФИА за идею увеличения скорости на пит-лейне

«Я стоял в пит-лейне, когда не было абсолютно никакого лимита и гонщики могли ехать так быстро, как им хотелось. Могу вас заверить, это опасно. Тем не менее мы вновь возвращаемся к ситуации, когда хотят изменить и так хорошо работающие правила для увеличения скорости на пит-лейне. В чём суть? Если это изменение будет принято, будет ли это продолжаться до тех пор, пока не пострадают чьи-то механики?» — приводит слова Андерсона издание GPblog.