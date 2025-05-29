Кому «подрежет крылья» новая директива? Нюансы «Гран-при Испании»

«Формула-1» возвращается на автодром Барселона-Каталунья — трек, многие годы открывавший сезон тестами. В эти выходные в силу вступает техническая директива, ограничивающая гибкость передних антикрыльев. На ком она скажется сильнее, а кого не затронет?
Характеристика трассы
Барселона-Каталунья — очень сбалансированная и разносторонняя трасса. Она наглядно демонстрирует все сильные и слабые стороны машин, объединяя и скоростные повороты, которые проходятся в полный газ, и затяжные среднескоростные, которые требуют стабильной прижимной силы, и медленные, требующие механической прижимной силы.
Трасса открывается среднескоростной шиканой. Но главная прелесть этой шиканы в затяжном третьем повороте, Рено, который следует после нее, — огромный правый вираж, где болиды набирают скорость до трехсот километров в час в квалификационном режиме.
Эта шикана сложна именно из-за последующего третьего поворота. Это накладывает определенные ограничения и на квалификацию, и на гонку. На быстром круге нужно тщательно подбирать точку входа, чтобы, вставая на газ, не потерять время на разгоне. В борьбе первый поворот дарит возможность для обгона как с внешнего, так и с внутреннего радиуса — Джордж Расселл и Макс Ферстаппен на протяжении последних нескольких лет показывали, что при правильном выборе траектории оборона от более быстрой машины не составляет труда.
После того как затяжной Рено распрямляется, следует четвертый поворот — Репсол. В этой дуге большую роль может играть ветер — в 2022-м Сайнса и Ферстаппена вынесло в гравийную ловушку именно из-за него. В остальном — снова затяжной, но на этот раз среднескоростной поворот, где роли механического и аэродинамического сцепления стремятся к относительному равенству.
А затем — пятый. Он сложен потому, что требует крайне конкретного подхода к торможению — в него надо вваливаться на тормозах и до последнего не открывать газ из-за конфигурации и рельефа: на прямой перед пятым поворотом трасса идет вниз, что затрудняет торможение.
Расписание уик-энда (московское время)
Пятница, 30 мая:
Первая практика — 14.30
Вторая практика — 18.00
Суббота, 31 мая:
Третья практика — 13.30
Квалификация — 17.00
Воскресенье, 1 июня:
Гонка — 16.00
Связка с шестого по девятый поворот крайне важна, потому что определяет выход на прямую с DRS. Шестой требует грамотной атаки поребрика и раннего начала разгона для максимальной работы аэродинамической платформы машины, в то время как седьмой необходимо проходить, не убирая ногу с газа.
На третьем секторе трасса замедляется: именно здесь можно отыграть или проиграть наибольшее количество времени. Десятый поворот после средней длины прямой крайне изящен — он требует очень четкой работы с тормозами, а после — плавного и медленного разгона. Машина распускается и выходит к внешней траектории, и болид как бы испытывает соблазн разогнаться чуть-чуть пораньше, выехать пошире. Роль пилота — задать импульс движения, а затем просто дать машине ехать.
Двенадцатый закругляется направо, но, в отличие от четвертого, гораздо более медленный — на это оказывают влияние и ландшафт, направляющийся вверх, и необходимость прижиматься к внутреннему радиусу.
А последние два — высокоскоростные. Уже в прошлом году многие проходили этот поворот, не убирая ноги с газа, а сейчас они и вовсе перестанут выполнять функцию поворота. Но они все еще испытывают пределы машины в вопросе прижимной силы и ее стабильности.
Круг в Барселоне сбалансирован, испытывает как точность пилота, так и возможности машины. За вторым будет наблюдать особенно интересно — в первую очередь в свете нововведенной технической директивы, ограничивающей гибкость передних антикрыльев.
Новая техническая директива и ее влияние
«Формула-1» — это спорт, требующий адаптации и со стороны гонщиков, и со стороны инженеров. И если от пилота в перспективе сезона зависит лишь часть работы, которая касается трассы, то на инженере — сама возможность гонщика показывать достойный результат.
И сейчас чемпионат вступает в ту стадию, когда будет испытываться умение инженеров адаптироваться к изменяющимся условиям. FIA уже поступала так на протяжении каждого года с 2022-го: этот технический регламент как будто нельзя оставить в покое и дать командам развивать машины так, как они хотят. Конкретно в этом случае — передние антикрылья станут жестче.
Это точка, которая может изменить сезон. Наиболее важным тестом эта директива станет для «Макларен» — их переднее антикрыло наиболее продвинутое, наиболее гибкое. Это и позволяет им обладать максимальной прижимной силой относительно других команд в пелотоне и при этом не терять слишком много скорости на прямых. Директива должна показать то, насколько MCL39 опирается конкретно на этот элемент аэродинамики.
Поэтому за этим уик-эндом необходимо следить с особой внимательностью. После гонки по итогам всех просмотренных сессий я представлю анализ поведения машин и того, как изменился расклад сил.
Григорий Хинчагов