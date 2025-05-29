Кому «подрежет крылья» новая директива? Нюансы «Гран-при Испании»

Эта шикана сложна именно из-за последующего третьего поворота. Это накладывает определенные ограничения и на квалификацию, и на гонку. На быстром круге нужно тщательно подбирать точку входа, чтобы, вставая на газ, не потерять время на разгоне. В борьбе первый поворот дарит возможность для обгона как с внешнего, так и с внутреннего радиуса — Джордж Расселл и Макс Ферстаппен на протяжении последних нескольких лет показывали, что при правильном выборе траектории оборона от более быстрой машины не составляет труда.