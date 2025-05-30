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Магнус Карлсен: Формула-1 — это самый скучный вид спорта, который можно представить

16-й чемпион мира по шахматам норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил, что считает Формулу-1 самым скучным видом спорта, который существует на данный момент.

Источник: РИА "Новости"

«Формула-1 — это самый скучный вид спорта, который только можно себе представить. Вы просто долго едете по кругу. Даже если говорить честно, старт здесь захватывающий из-за чистой мощности автомобилей, но после этого мало что происходит. Всё происходит довольно медленно, и большинство людей не особо следят за этим. Люди смотрят это из-за личностей и маркетинга», — приводит слова Карлсена портал Sportskeeda.