Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хэмилтон ответил на вопрос, не пора ли «Феррари» забыть о нынешнем сезоне

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу подготовки команды к следующему сезону.

Источник: Чемпионат.com

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу подготовки команды к следующему сезону.

«Не пора ли “Феррари” забыть о 2025 годе и сосредоточиться исключительно на 2026-м? Это зависит не от меня. Думаю, мы и так работаем над автомобилем следующего года. Но не могу комментировать, готовы ли мы на 100%», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

В настоящий момент Хэмилтон занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 63 очка. Его товарищ по команде Шарль Леклер располагается на пятой позиции (79 баллов).