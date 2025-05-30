Хэмилтон ответил на вопрос, не пора ли «Феррари» забыть о нынешнем сезоне

«Не пора ли “Феррари” забыть о 2025 годе и сосредоточиться исключительно на 2026-м? Это зависит не от меня. Думаю, мы и так работаем над автомобилем следующего года. Но не могу комментировать, готовы ли мы на 100%», — приводит слова Хэмилтона GPblog.