Ферстаппен получил 10-секундный штраф и опустился на 10-е место на Гран-при Испании

Ферстаппен сначала срезал первый поворот, а после просьбы вернуть позицию Джорджу Расселлу, допустил контакт с гонщиком немецкой команды. За грубое нарушение правил Ферстаппен получил штраф и откатился на 10-ю позицию в протоколе.