Шок-финиш Ф-1 в Испании: Ферстаппен рассвирепел и получил штраф, у «Макларена» дубль

Тактические вопросы были сняты примерно к 50-му кругу: Ферстаппен, почти догнавший Норриса, рванул в боксы в третий раз, и только после этого Ландо и Оскар совершили свои вторые остановки. В итоге Пиастри лидировал с отрывом в три-четыре секунды, а Макс не удержался в DRS Ландо и ехал примерно в полутора-трёх секундах от него. Показалось, что борьба в гонке утихает, изменений в топ-3 точно не будет. И тут в гравий улетел Антонелли! Его «Мерседес» просто отказался поворачивать и зарылся в зоне безопасности — сейфти-кар!