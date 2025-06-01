«Сердитый таксист»: глава «Мерседеса» раскритиковал Ферстаппена

Гонка прошла в Барселоне в воскресенье. Ферстаппен финишировал пятым, но после получения 10-секундного штрафа за инициирование столкновения с болидом британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла опустился на десятую позицию. Позже стюарды приняли решение наказать Ферстаппена тремя штрафными баллами. На счету четырехкратного чемпиона мира стало 11 штрафных баллов, в случае получения еще одного он будет дисквалифицирован на одну гонку.