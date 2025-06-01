«Сердитый таксист»: глава «Мерседеса» раскритиковал Ферстаппена

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Руководитель команды «Формулы-1» «Мерседес» Тото Вольфф сравнил поведение нидерландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена во время Гран-при Испании с маневрами сердитого таксиста.
Гонка прошла в Барселоне в воскресенье. Ферстаппен финишировал пятым, но после получения 10-секундного штрафа за инициирование столкновения с болидом британского гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла опустился на десятую позицию. Позже стюарды приняли решение наказать Ферстаппена тремя штрафными баллами. На счету четырехкратного чемпиона мира стало 11 штрафных баллов, в случае получения еще одного он будет дисквалифицирован на одну гонку.
«Нужно проверить телеметрию. Если он сделал это потому, что его обуял гнев, это нехорошо. Это было похоже на маневр сердитого таксиста», — цитирует Вольффа gpblog.com.