Булье рассказал о сложной ситуации, в которую себя ставит «Ред Булл»

То, что он может делать с машиной, он выжимает скорость из своего болида, а напарники — нет. Любой, кто становится его партнёром по команде, оказывается позади, он держит на себе команду. Но это сложная и опасная ситуация. Если один из пилотов «Макларена» заболеет, другой выполнит его работу. Если заболеет Макс, что будет делать «Ред Булл»?" — приводит слова Булье RacingNews365.