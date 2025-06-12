Чемпион Ф-1 на грани отстранения: за что могут дисквалифицировать Ферстаппена

Ещё два балла Ферстаппен получил на Гран-при Мехико в октябре. Тогда на рестарте в начале гонки Макс дважды выдавил Норриса с трассы: сначала в четвёртом повороте, затем — в восьмом. За оба эпизода Ферстаппен получил по 10 секунд пенализации, а за первый из них — ещё и пару штрафных баллов. При том что более вопиющим выглядел как раз второй эпизод…