Ферстаппен прервал интервью с журналистом Sky Sports после вопроса об ошибке команды

«Он был не в особо благосклонном настроении из-за инцидента с Расселлом, тапк что я решил спросить его об ошибке команды, которая привела к ошибочному сообщению о необходимости вернуть позицию Джорджу. Я задал ему вопрос, который, как я думал, будет ему в плюс и я смогу понять его раздражение, которое изначально и стало причиной тех роковых полутора минут.



Я спросил у него, что он собирается делать, чтобы улучшить диалог с Стивеном Ноулзом, сменившим Джонатана Уитли в команде, чтобы убедиться, что ситуация не повторится. Макс либо не понял меня, либо воспринял мои слова слишком негативно. Он сказал: “Я не думаю, что с твоей стороны справедливо обвинять кого-то. Я бы никогда не выделял кого-то для критики в команде”.