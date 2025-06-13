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Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Канады

Ферстаппен стал лучшим в первой практике Гран-при Канады.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал лучшее время в первой свободной практике на девятом этапе «Формулы-1» — Гран-при Канады, который проходит на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.

Ферстаппен проехал свой лучший круг за 1 минуту 13,193 секунды. Вторым стал таиландский пилот «Уильямса» Александер Албон (+0,039 секунды), третье время показал его партнер по команде испанец Карлос Сайнс (+0,082).

Вторая свободная практика состоится позднее в пятницу.