Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Канады

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал лучшее время в первой свободной практике на девятом этапе «Формулы-1» — Гран-при Канады, который проходит на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.
Ферстаппен проехал свой лучший круг за 1 минуту 13,193 секунды. Вторым стал таиландский пилот «Уильямса» Александер Албон (+0,039 секунды), третье время показал его партнер по команде испанец Карлос Сайнс (+0,082).
Вторая свободная практика состоится позднее в пятницу.