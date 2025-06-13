Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Канады

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал лучшее время в первой свободной практике на девятом этапе «Формулы-1» — Гран-при Канады, который проходит на автодроме имени Жиля Вильнёва в Монреале.