В «Астон Мартин» отреагировали на слухи о визитах Алонсо в «Альпин»

"Фернандо может заглядывать в боксы любой команды. Я не против. У него множество знакомых в разных командах на пит-лейне. Я рад тому, что Фернандо связан с нами контрактом на следующий сезон, и, надеюсь, он останется с нами на более долгий срок в качестве амбассадора бренда.