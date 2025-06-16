А вот и первая авария главных претендентов на чемпионство! Шок-финиш Ф-1 в Канаде

При этом под финиш Антонелли пришлось поглядывать и назад: на хвост молодому итальянцу сел Пиастри, а в зоне DRS Оскара находился Норрис! Ландо в итоге тоже использовал тактику с двумя остановками, пусть и стартовал на «харде», как и Леклер. Шарль оказался шестым — так что нельзя сказать, что эта альтернативная стратегия сильно на что-то влияла. К тому же никакой борьбы с Льюисом Хэмилтоном не было: на его машине вновь возникли какие-то проблемы, так что темпа у британца не было.