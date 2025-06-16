Столкновение в борьбе за титул. Последствия гонки в Канаде

Что касается «Феррари», то Леклер мог выстрелить в квалификации. Первый сектор своего последнего квалификационного круга он ехал с преимуществом относительно Ферстаппена. И это при том, что SF-25 чувствовала себя хуже всего именно на первом секторе. Однако Шарль ошибся и решил не завершать последнюю попытку, из-за чего снова квалифицировался ниже Хэмилтона. Льюис на канадской трассе ощущал себя лучше, чем в другие уик-энды, однако все еще ощутимо отставал от напарника.