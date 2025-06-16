Столкновение в борьбе за титул. Последствия гонки в Канаде

Гран-при Канады
- Расселл (Мерседес) — 1:31.52,688.
- Ферстаппен (Ред Булл) — 0,228.
- Антонелли (Мерседес) — 1,014.
- Пиастри (Макларен) — 2,109.
- Леклер (Феррари) — 3,442.
- Хэмилтон (Феррари) — 10,713.
- Алонсо (Астон Мартин) — 10,972.
- Хюлькенберг (Кик-Заубер) — 15,364.
- Окон (Хаас) — 1 круг.
- Сайнс (Уильямс) — 1 круг.
Неожиданно в выходные выстрелил «Мерседес»: Джордж Расселл взял поул и провел безупречную гонку, доведя ее до победы, невзирая на давление со стороны Макса Ферстаппена. Но главное событие воскресного заезда — столкновение двух главных претендентов на титул, Оскара Пиастри и Ландо Норриса.
Борьба за лидерство на канадском этапе «Формулы-1» была едва заметной: можно с уверенностью сказать, что «Мерседес», пусть и с незначительным преимуществом, был быстрейшим. Позицию второй силы занял «Ред Булл» Макса Ферстаппена, третьим оказался «Макларен», в то время как «Феррари» были лишь четвертыми по скорости.
Разбор квалификации
После тренировок казалось, что «Макларену» все-таки удастся взять свое в гоночном темпе, раз не удалось в квалификационном. Но удивили «Мерседес» с «Ред Булл». Исход квалификации, по итогам которой на первом ряду не оказалось ни одного из пилотов «Макларен», обусловлен несколькими факторами.
Во-первых, трудностями при работе с резиной наиболее мягких составов. В Канаду «Пирелли» привезли самые мягкие шины, где софт иногда не способен выдержать полного круга в квалификационном режиме. Оба пилота «Мерседес» квалифицировались на медиуме, Макс Ферстаппен ехал на софте — RB21 не так сильно полагается на работу с резиной. Оба пилота «Макларен» консервативно квалифицировались на софте, притом что медиум выглядел наиболее быстрой резиной.
Во-вторых, MCL39 все же лучше ощущает себя в прохладную погоду, чем в экстремально жаркую: их преимущество в работе с резиной, судя по всему, скорее относится к ее равномерному и постоянному прогреву, чем к охлаждению в таких экстремально горячих условиях, как в Канаде.
В-третьих, «Макларен» не удалось с лету найти настройки, подходящие кочковатой и полной высоких поребриков трассе имени Жиля Вильнева. Это было видно еще по первой тренировке. В то же время Расселл уже с первых минут первой практики демонстрировал выдающийся квалификационный и гоночный темп.
«Мерседес» помогло и обновление задней подвески и днища. Ранее, в Испании, они уже привозили эти обновления, но, судя по всему, научились настраивать машину с учетом новых элементов только сейчас.
Что касается «Феррари», то Леклер мог выстрелить в квалификации. Первый сектор своего последнего квалификационного круга он ехал с преимуществом относительно Ферстаппена. И это при том, что SF-25 чувствовала себя хуже всего именно на первом секторе. Однако Шарль ошибся и решил не завершать последнюю попытку, из-за чего снова квалифицировался ниже Хэмилтона. Льюис на канадской трассе ощущал себя лучше, чем в другие уик-энды, однако все еще ощутимо отставал от напарника.
Стратегические расклады
Первая четверка стартовала на резине средней жесткости: стратеги команд решили не играть с альтернативными стратегиями, а работать с помощью андеркатов. Ферстаппен оба раза инициировал стратегические игры, вынуждая пилотов «Мерседес» заезжать на пит-стоп. «Мерседес» же, в свою очередь, решил работать консервативно. После того как Антонелли отыграл третье место у Пиастри на старте, стратеги, отвечающие за его гонку, не пытались обогнать Макса. Они понимали, что располагают быстрейшей машиной, и решили не рисковать потерей двойного подиума.
Стратегии Пиастри и Хэмилтона на эту гонку оказались несколько безыдейными. В случае с пилотом «Феррари» важнейшим моментом гонки оказалась излишняя атака поребрика и наезд на несчастного бобра, из-за которого британец, по моим расчетам, терял около полусекунды с круга. А стратегический мостик «Макларен», судя по всему, больше концентрировался не на шансах победить в гонке или занять место на подиуме, а устроить прорыв Норриса, не упустив четвертое место Оскара.
Однако и здесь свою роль сыграл тот факт, что MCL39 не смогли корректно настроить ни на гонку, ни на квалификацию. Мы привыкли к тому, что машина отлично работает на каждом типе шин. Здесь же — судя по тому, насколько сильно Пиастри терял относительно напарника на втором отрезке (Ландо проводил его на медиуме, а Оскар — на харде), машина имела преимущество в скорости только на резине средней жесткости.
Примерно то же случилось и с Леклером. На втором отрезке казалось, что раз SF-25 хорошо работает с хардом — то с медиумом она должна работать еще лучше. На третьем, гораздо более коротком отрезке, который Шарль проводил на медиуме, он лишь уступил группе машин впереди него. В среднем он терял от трех до пяти десятых с круга относительно Норриса и Пиастри, MCL39 которых ожили к концу гонки.
Столкновение «Макларен»
Все началось на 53-м круге, когда «Мерседес» Антонелли начал терять темп. К нему тут же подобрался Пиастри, резина которого была на семь кругов свежее. За счет лучшей максималки Кими удавалось удерживать Оскара за собой на протяжении семи кругов. В борьбе они оба теряли время, что дало Норрису возможность сильно приблизиться: за эти семь кругов он отыграл у пары Антонелли — Пиастри четыре секунды и начал прессинговать Оскара.
Стоит сказать, что во многом гонщики «Макларен» встретились на трассе благодаря очень удачной стратегии Ландо — после растянутого первого отрезка он оказался в чистом воздухе позади напарника и мог выжимать максимум из резины. А затем, краткосрочно выйдя в лидеры, заехать на второй пит-стоп, не слишком сильно потеряв из-за более поздней остановки. Но затем, оказавшись рядом, имея более высокий темп, чем у Оскара, Ландо неизбежно должен был проходить его. Но у Пиастри были другие планы.
Команда из боксов, позволившая гонщикам бороться, сделала выход Норриса на четвертое место вопросом времени. Ландо проводил убойный «Гран-при» с точки зрения гоночного темпа и на последнем отрезке ехал быстрее напарника примерно на четверть секунды с круга.
Первая попытка атаки произошла на 62-м круге, однако Норрису не хватило решительности затормозить позднее и неожиданным маневром пройти напарника. В каждом из обгонных поворотов трассы Ландо продолжал показываться в зеркалах Оскара, раскачивать его.
Пиастри — спокойный пилот и мало реагировал на подобные маневры. Однако Норрис все-таки смог его удивить — на 66-м круге он атаковал его в шпильке десятого поворота. Оскару пришлось выезжать вглубь виража, проходить его по угловатой траектории, в то время как Норрис прошел его по более округлой.
Но Ландо оставил место на внутренней траектории, чем и воспользовался Пиастри. Он намного раньше встал на газ и получил преимущество на разгоне. К последней шикане он смог занять внутреннюю траекторию, отразив атаку Норриса.
В связке поворотов, завершающей круг, Ландо затормозил чуть раньше Оскара, что дало ему преимущество на выходе. Увидев это, Пиастри сдвинулся на внутреннюю траекторию, закрыв ее. И Норрис, вместо того чтобы перейти на внешний радиус и обойти напарника, остался на внутреннем и столкнулся со стеной.
Это — один из многочисленных примеров того, что Ландо тяжело дается борьба колесо в колесо. Оскар не оставил ему пространства, куда можно было бы пролезть, чтобы совершить этот обгон. Норрис сам виноват в столкновении, но если Пиастри продолжил заезд и потерял лишь возможность побороться за место на подиуме, то его напарник потерял драгоценные очки в чемпионате.
Итоги. Положение в чемпионате
Теперь Ландо, как и Оскару после его ошибки в Австралии, придется провести несколько безупречных гонок, чтобы отыграть потерянные баллы. И если до этого этапа двух лидеров чемпионата разделяло всего 10 очков, то теперь — 22.
В Кубке конструкторов ситуация не меняется: «Макларен» безоговорочно лидирует, однако благодаря блестящей гонке обоих пилотов «Мерседес» обходит «Феррари», обладая комфортным преимуществом в 16 очков. «Ред Булл» же продолжает неизбежно терять из-за того, что Цунода не может бороться поблизости с напарником.
Через две недели, в Австрии, мы, вероятно, увидим обновленную заднюю подвеску и днище «Феррари», что может внести еще большее разнообразие в группу пилотов, которые ведут борьбу за победы. Сезон постепенно начинает разгоняться, и совсем скоро нас могут ждать такие же неожиданные сражения, как в прошлом году.
Григорий Хинчагов