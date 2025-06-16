Норрис хуже всех, Расселл — закономерно лучший. Оценки за Гран-при Канады Формулы-1

Для Пиастри гонка в Канаде закончилась как нельзя лучше, но сам Оскар в этот уикенд не блистал. Несмотря на свежий «медиум» на старте, он потерял позицию относительно Антонелли, а на финальном отрезке уступал в темпе Норрису — и разница в шинах (Ландо остановился на два круга позже) не оправдание.