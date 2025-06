«Леклер уровнем ниже Норриса, Слейтер лучше Антонелли». Пётр Алёшин о топах Ф-1 и Бедрине

Кстати, вот к этой категории топ-спортсменов, куда я отнёс Слейтера, относится и Никита. Просто у него немного другие обстоятельства. Мне легче об этом судить, потому что есть с кем сравнивать: многих нынешних пилотов Ф-1 я знаю не понаслышке, представляю, who is who — ну, в моей системе координат.