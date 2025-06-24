«Леклер уровнем ниже Норриса, Слейтер лучше Антонелли». Пётр Алёшин о топах Ф-1 и Бедрине

— Я всегда оцениваю результаты своих подопечных очень строго. И я считаю, что с начала чемпионата один эпизод — это ошибка Никиты, а всё остальное — не зависящие от него обстоятельства: либо техническое невезение, либо не совсем корректная работа команды. Но надо смотреть на вещи объективно: одна из главных задач Никиты в этой команде — это повышение её в том числе технического и инженерного уровня. Это нормальная работа. У меня нет и не может быть серьёзных претензий к команде. Мы члены этой команды, а не её клиенты, и Никита работает вместе со всеми.