Алонсо заявил, что в детстве следил за игрой Онопко

«В детстве я больше увлекался футболом, чем гонками. Моими кумирами были Буйо, потому что я тоже был вратарем, а также Мичел, Бутрагеньо. Я помню, как ходил на матчи и следил за такими игроками, как Онопко или Роберто Карлос. А потом уже пришли “Галактикос”, и все это стало восприниматься по-другому — смотрел игры с друзьями», — приводит слова Алонсо Marca со ссылкой на DAZN.