Алонсо заявил, что в детстве следил за игрой Онопко

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо заявил, что в детстве следил за игрой российского футболиста Виктора Онопко.
Алонсо — уроженец города Овьедо. Российский защитник выступал за одноименную команду с 1996 по 2002 год.
«В детстве я больше увлекался футболом, чем гонками. Моими кумирами были Буйо, потому что я тоже был вратарем, а также Мичел, Бутрагеньо. Я помню, как ходил на матчи и следил за такими игроками, как Онопко или Роберто Карлос. А потом уже пришли “Галактикос”, и все это стало восприниматься по-другому — смотрел игры с друзьями», — приводит слова Алонсо Marca со ссылкой на DAZN.
Алонсо — двукратный чемпион (2005, 2006) «Формулы-1». По окончании сезона 2018 года он покинул «королевские гонки» и вернулся в 2020-м. Он является рекордсменом по числу гонок в «Формуле-1».