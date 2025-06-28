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Норрис выиграл третью практику на Гран-при Австрии «Формулы-1»

Пилот «Макларена» Норрис выиграл третью практику на Гран-при Австрии «Формулы-1».

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис показал лучший результат в третьей свободной практике на 11-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии, который проходит в Шпильберге.

Лучший круг британца составил 1 минуту 4,324 секунды. Второе время у его партнера по команде австралийца Оскара Пиастри (отставание — 0,118 секунды), третьим стал действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен (+0,210) из «Ред Булл».

В пятницу на второй практике пилоты финишировали в том же порядке.

Позднее в субботу состоится квалификация к гонке, которая намечена на воскресенье.