Норрис выиграл третью практику на Гран-при Австрии «Формулы-1»

Лучший круг британца составил 1 минуту 4,324 секунды. Второе время у его партнера по команде австралийца Оскара Пиастри (отставание — 0,118 секунды), третьим стал действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен (+0,210) из «Ред Булл».