Норрис выиграл третью практику на Гран-при Австрии «Формулы-1»

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис показал лучший результат в третьей свободной практике на 11-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Австрии, который проходит в Шпильберге.
Лучший круг британца составил 1 минуту 4,324 секунды. Второе время у его партнера по команде австралийца Оскара Пиастри (отставание — 0,118 секунды), третьим стал действующий чемпион нидерландец Макс Ферстаппен (+0,210) из «Ред Булл».
В пятницу на второй практике пилоты финишировали в том же порядке.
Позднее в субботу состоится квалификация к гонке, которая намечена на воскресенье.