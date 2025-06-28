Марти выиграл спринт Формулы-2, который завершился массовой аварией на последнем круге

В субботу, 28 июня, в Шпильберге прошёл спринт шестого этапа Формулы-2 в Австрии. Победу одержал испанский гонщик «Кампоса» Пепе Марти. Вторым финишировал парагваец Йозуа Дюрксен из «АИКС Рейсинг». Третий — чех Роман Станек («Инвикта»).
Спринт завершился столкновением четырёх пилотов на последнем круге. Амаури Кордела, сражавшегося за место на подиуме, развернуло в третьем повороте, и в его автомобиль по очереди врезались Габриэле Мини, Леонардо Форнароли и Джон Беннетт.
Формула-2. Австрия. Спринт
1. Пепе Марти («Кампос») — 28 кругов.
2. Йозуа Дюрксен («АИКС Рейсинг») +2.9.
3. Роман Станек («Инвикта») +3.2.
4. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +7.2.
5. Себастьян Монтойя («Према») +8.3.
6. Алекс Данн («Роден») +14.3.
7. Виктор Мартинс («АРТ Гран-при») +14.31.
8. Ритомо Мията («АРТ Гран-при») + 14.5.
9. Рафаэль Вильягомес («Ван Амерсфорт Рейсинг») +18.9.
10. Макс Эстерсон («Трайдент») +19.9.