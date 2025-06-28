Марти выиграл спринт Формулы-2, который завершился массовой аварией на последнем круге

Спринт завершился столкновением четырёх пилотов на последнем круге. Амаури Кордела, сражавшегося за место на подиуме, развернуло в третьем повороте, и в его автомобиль по очереди врезались Габриэле Мини, Леонардо Форнароли и Джон Беннетт.