Норрис одержал победу на «Гран-при Австрии», Пиастри — второй, Леклер — третий

Старт гонки был отложен на 15 минут из-за возгорания болида пилота «Уильямс» Карлоса Сайнса. На первом круге гонщик «Мерседес» Андреа Кими Антонелли врезался в четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена из «Ред Булл», и оба спортсмена сошли с дистанции. Второй пилот «Уильямс» Алекс Албон также не финишировал.