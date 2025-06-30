Леклер назвал, что его разочаровало на Гран-при Австрии

"О, я не ожидал такого вопроса. С моей стороны было не так уж много каких-то ярких моментов. Очевидно, что на старте я хотел бы проявить себя получше, чтобы быть полностью рядом с Ландо. Возможно, это немного изменилось бы за три или четыре круга. Не думаю, что у нас было достаточно темпа, чтобы оставаться впереди.