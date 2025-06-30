Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Леклер назвал, что его разочаровало на Гран-при Австрии

27-летний монегаск и пилот Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», назвал, что его разочаровало на Гран-при Австрии, где он финишировал третьим.

Источник: Чемпионат.com

27-летний монегаск и пилот Формулы-1 Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари», назвал, что его разочаровало на Гран-при Австрии, где он финишировал третьим.

"О, я не ожидал такого вопроса. С моей стороны было не так уж много каких-то ярких моментов. Очевидно, что на старте я хотел бы проявить себя получше, чтобы быть полностью рядом с Ландо. Возможно, это немного изменилось бы за три или четыре круга. Не думаю, что у нас было достаточно темпа, чтобы оставаться впереди.

В принципе, от первого поворота и до финиша это была очень скучная гонка. Я был предоставлен самому себе, просто пытался справиться с несколькими проблемами, которые были у нас. Но нет, давайте не будем называть это «проблемами», но мы должны как-то справиться с ситуацией, в которой находимся на данный момент.

Я не буду вдаваться в подробности, но делать «лифт энд кост» было немного разочаровывающе. На первом отрезке мы немного поплатились за это, но затем второй и последний прошли более позитивно, и это хорошо. Но, кроме старта, было не так много ключевых моментов", — приводит слова Леклера издание Racingnews365.