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Лоусон объяснил, почему не волновался из-за атак Алонсо в концовке Гран-при Австрии

Новозеландский гонщик Формулы-1 из команды «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон объяснил, что вызвало у него переживания в концовке гонки Гран-при Австрии.

Источник: Чемпионат.com

Новозеландский гонщик Формулы-1 из команды «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон объяснил, что вызвало у него переживания в концовке гонки Гран-при Австрии.

«Честно говоря, я больше волновался не из-за Алонсо, потому что там был Габриэл [Бортолето] со свежими шинами. Я смог удержать Фернандо — едва-едва! Но когда кто-то мчится сзади на новой резине, то это заставляет переживать. Так что да, мне немного повезло, что они стали круговыми (из-за Ландо Норриса и Оскара Пиастри, проехавших в конце гонки. — Прим. “Чемпионата”), и из-за этого у меня был чистый финальный круг, чтобы просто сохранить отрыв», — приводит слова Лоусона издание Racingnews365.