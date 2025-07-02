Ферстаппен ответил на предложение о переходе в «Мерседес»

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Действующий чемпион «Формулы-1» нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил согласием на предложение о переходе в команду «Мерседес», сообщает Sky Sports Italia.
Действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года, однако в соглашении есть условие, позволяющее ему покинуть команду в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что переговоры с «Мерседесом» зашли в тупик из-за финансовых требований нидерландца.
По данным источника, Ферстаппен ответил согласием на предложение руководителя команды «Мерседес» Тото Вольффа. Однако совет директоров еще не одобрил переход четырехкратного чемпиона мира.
Если сделка будет реализована, Ферстаппен займет место англичанина Джорджа Расселла, который в настоящее время ведет переговоры с «Мерседесом» о возможном продлении контракта на сумму около 35 млн евро. Вторым пилотом останется итальянец Андреа Кими Антонелли.
Ферстаппену 27 лет. Он становился чемпионом «Формулы-1» четыре года подряд. Также гонщик является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне и выигранным подряд Гран-при.