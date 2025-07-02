Ферстаппен ответил на предложение о переходе в «Мерседес»

Действующий контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан до 2028 года, однако в соглашении есть условие, позволяющее ему покинуть команду в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что переговоры с «Мерседесом» зашли в тупик из-за финансовых требований нидерландца.