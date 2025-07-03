Ферстаппен переходит в «Мерседес»? Слухи все настойчивее

Сразу несколько источников в «Формуле-1» настойчиво сообщают, что нидерландский пилот Макс Ферстаппен — самый успешный гонщик последних лет — уже в следующем сезоне готов перейти из «Ред Булла» в «Мерседес». Если эти инсайды — не агентские вбросы и имеют под собой реальные основания, то подобный трансфер перевернет с ног на голову всю кадровую ситуацию в королевской серии. Уход Ферстаппена способен окончательно угробить победный потенциал «быков», а Макс при этом снова получит возможность бороться за титул. С другой стороны — есть риск, что великолепная карьера четырехкратного чемпиона мира в непривычных обстоятельствах пойдет на спад. Ведь все отлично помнят не самые удачные трансферы Фернандо Алонсо, Себастьяна Феттеля и Льюиса Хэмилтона.
Макс осознал, что его время в «Ред Булле» подошло к концу
Отправной точкой для нынешних слухов стало интервью председателя Mercedes-Benz Group Ола Кэллениуса. Топ-менеджер, который крайне редко общается со СМИ, во время «Гран-при Испании» в начале июня внезапно заявил немецкому отделению канала Sky, что «Макс хорошо бы смотрелся в “Серебряных стрелах”. Вскоре тему продолжил журналист RTL и инсайдер автогонок Феликс Гернер, написавший в своей колонке, что нидерландский гонщик все больше склоняется к расторжению соглашения с Red Bull Racing, которое действует до 2028 года. Якобы Ферстаппен через своего отца Йоса установил личный контакт с боссом “Мерседеса” Тото Вольфом, поскольку отлично понимает: технические ресурсы и перспективы немецкого коллектива намного больше возможностей австрийцев.
«Ферстаппен одной ногой в “Мерседесе”. Все идет именно к этому. Переговоры ведутся, и в ближайшие недели интенсивность диалога наберет большие обороты, — сообщил Гернер. — Макс осознал, что его время в “Ред Булле” подошло к концу. Он больше не верит в способность команды выбраться из затяжного кризиса. Тенденция очевидна: потеря кадров в техническом штабе, проблемы в отделе аэродинамики после ухода Эдриана Ньюи, потеря конкурентоспособности — все это подталкивает Ферстаппена к уходу».
По данным итальянского отделения Sky, четырехкратный чемпион мира уже устно согласился перейти в «Мерседес», воспользовавшись опцией разрыва контракта с «Ред Буллом». Однако совет директоров «Мерседеса» еще не одобрил этот трансфер. В руководстве Mercedes-AMG нет единой позиции относительно подписания Ферстаппена. Глава немецкого коллектива Тото Вольф нацелен заполучить Макса ради возвращения на вершину «Формулы-1», но некоторые другие члены правления не уверены, что 50−60 миллионов евро в год на зарплату голландца — это разумные инвестиции. Ведь после вступления в силу нового технического регламента можно побеждать и без дорогостоящей звезды. Конечно, если при этом изготовить лучший мотор и лучшую машину по сравнению с главными конкурентами.
«Я просто делаю свое дело»
Сам Макс в эфире Viaplay дал довольно путаный комментарий по поводу слухов, еще сильнее раздразнив любителей сплетен. «Мне не нужно ничего добавлять. Чем больше я буду об этом говорить, тем больше об этом будут писать в СМИ. И я, конечно, этого не хочу. Я сам определяю свое будущее, — заявил 27-летний пилот. — Конечно, у “Ред Булла” будут обновления, поэтому я не могу сразу однозначно сказать, успешна ли эта затея или нет. Думаю, ближе к летнему перерыву станет ясно, чего нам ждать от этого сезона в плане результативности. Но дело не в том, что сейчас я думаю о результатах больше, чем в прошлом году или в предыдущие годы. Я совершенно спокойно отношусь ко всему, я просто делаю свое дело».
В 11 гонках нынешнего сезона Ферстаппен одержал лишь две победы и на данный момент идет третьим в общем зачете, уступая уже 61 очко гонщику «Макларена» Оскару Пиастри. Учитывая преимущество британской команды, которое она демонстрирует практически на всех этапах, вероятность продолжения Максом серии из четырех трофеев подряд в нынешнем чемпионате крайне мала. К тому же у нидерландца и его отца давний конфликт с руководителем «быков» Кристианом Хорнером. И это явно мешает Максу получать удовольствие от выступлений. В общем, поводов для разрыва хватает, другой вопрос, что в «Мерседесе» свои сложности. И главная из них — отсутствие очевидных вакансий в заявке на будущий сезон.
Нынешний дуэт гонщиков — Джордж Рассел и Андреа Кими Антонелли — сформирован в результате долгосрочного плана, на который на протяжении семи лет были потрачены огромные ресурсы. Очевидно, что в случае прихода Ферстаппена третьим лишним окажется Рассел, еще не продливший контракт на сезон-2026. Хотя в данный момент британец и является лидером команды, переговоры затягиваются. Считается, что в случае чего Джордж сможет трудоустроиться в «Ред Булле» или «Астон Мартине». При этом юному Антонелли в напарниках у Макса придется непросто, ведь до сих пор всех, кто пробовал себя в этой роли, ждала печальная судьба. Стоит ли «Мерседесу» уничтожать плоды титанической работы собственной молодежной программы — большой вопрос.
Возвращение на вершину
«Я думаю, Рассел нервничает и немного перегибает палку, — отреагировал на нервные комментарии Джорджа комментатор “Формулы-1” Мартин Брандл. — Нет дыма без огня. Если кто-то собирается бороться за победы в 2026 году, то он должен пойти на масштабные изменения. Возможно — масштабные за всю историю королевской серии в плане шасси, силовых установок и кадрового состава пилотов. Можно предположить, что “Мерседес” готов на революционные преобразования. Но сумеет ли Макс расторгнуть свой контракт с “Ред Буллом”? Что-то явно грядет».
«Макс будет там, где он счастлив. Неважно, где это место. Если он доволен, то и результаты на трассе будут отличными, — сделал свой прогноз бывший генеральный директор “Формулы-1” Берни Экклстоун. — Ферстаппен — не тот пилот, который теряет время зря. Он человек действия, всегда говорит и делает то, что ему выгоднее. Лично я бы хотел, чтобы Макс остался в “Ред Булле”. Но посмотрим, как будут развиваться события».
Для Ферстаппена возможное расставание с «быками» — тоже ответственный шаг, ведь он провел в системе этой команды 11 лет. Если на новом месте что-то не срастется, это будет означать крах самой многообещающей карьеры в королевской серии. Ведь Макс, учитывая его возраст, вполне может претендовать на абсолютный рекорд по титулам, который сейчас принадлежит Михаэлю Шумахеру и Льюису Хэмилтону (по семь трофеев у каждого). С другой стороны — переход звезды в «Мерседес» может быть выгоден обеим сторонам сделки. Гоночные навыки и харизма Ферстаппена способны вернуть немецкую команду на вершину, которую «Серебряные стрелы» покинули в 2021 году.