Ферстаппен переходит в «Мерседес»? Слухи все настойчивее

Сам Макс в эфире Viaplay дал довольно путаный комментарий по поводу слухов, еще сильнее раздразнив любителей сплетен. «Мне не нужно ничего добавлять. Чем больше я буду об этом говорить, тем больше об этом будут писать в СМИ. И я, конечно, этого не хочу. Я сам определяю свое будущее, — заявил 27-летний пилот. — Конечно, у “Ред Булла” будут обновления, поэтому я не могу сразу однозначно сказать, успешна ли эта затея или нет. Думаю, ближе к летнему перерыву станет ясно, чего нам ждать от этого сезона в плане результативности. Но дело не в том, что сейчас я думаю о результатах больше, чем в прошлом году или в предыдущие годы. Я совершенно спокойно отношусь ко всему, я просто делаю свое дело».