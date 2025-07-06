«Единственная команда, которая так делает». Хэмилтон — о культуре «Феррари»

Итальянцы? О мой бог. В течение дня существует строго определённое время, чтобы выйти на обед. Они ни за что не могут его пропустить. Иногда я захожу в гараж, чтобы поговорить со своими механиками, и спрашиваю себя: «Где все?» Они на обеде. Я думаю, они единственная команда, которая так поступает!" — приводит слова Хэмилтона издание Yahoo Sports.