Том Холланд посетил Гран-при Великобритании

Холланд известен по своим ролям в киновселенной Marvel, сыграв Человека-паука. Том также снялся в двух фильмах режиссёра Дени Вильнёва «Дюна». В данный момент актёр принимает участие в создании третьего фильма по вселенной Фрэнка Герберта, а также в «Одиссее» Кристофера Нолана и новой части о дружелюбном соседе Питере Паркере.