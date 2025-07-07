Халк — главный герой, а Леклер и Расселл внезапно провалились. Оценки за ГП Великобритании

Расселл первым в конце прогревочного круга свернул в боксы за сликами — и это решение оказалось поспешным. Как и переход на «хард» в конце гонки — трасса была ещё сыроватой для такой резины, и Джордж на ней не удержался. Итог — 10-е место, при том что при более консервативной стратегии Джордж мог бы пробиться в топ-5.