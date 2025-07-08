Хюлькенберг отклонил несколько приказов «Кик-Заубера» на пути к первому подиуму в карьере

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг во время Гран-при Великобритании в ходе разговора по радио со своим гоночным инженером Стивеном Петриком несколько раз поступил по-своему. Об этом сообщает RaceFans.
На втором круге «Заубер» спортсмен, несмотря на сообщение Петрика, решил не менять промежуточные шины на слики. «Уверены? Не знаю. Я бы не стал так делать». На третьем круге Нико также настоял на своём.
На девятом круге Хюлькенберг, вопреки приказу оставаться на трассе, решил заехать за промежуточными шинами. «Кажется, шинам конец. Еду в боксы».
Напомним, Хюлькенберг на Гран-при Великобритании занял третье место. Спортсмен стартовал с 19-го места. Подиум стал для немца первым в карьере.
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