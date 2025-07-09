Макс Ферстаппен обратился к уволенному из «Ред Булл» Хорнеру

«От моей первой победы в гонке до четырёх чемпионских титулов — мы разделили вместе невероятные успехи! Выигрывали памятные гонки и били бесчисленные рекорды. Спасибо тебе за всё, Кристиан!» — написал на своей странице в социальных сетях Макс Ферстаппен.