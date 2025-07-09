«Это был шок». Хорнер попрощался с сотрудниками «Ред Булл»

«Вчера в “Ред Булл” мне сообщили, что с этого момента я больше не буду вовлечен в рабочий процесс команды. Я по-прежнему буду являться сотрудником компании, но управление будет передано другому. Безусловно, для меня это стало шоком, однако у меня было 12 часов, чтобы все обдумать. Так что я хотел бы выступить перед вами, чтобы сообщить эту новость и просто выразить свою благодарность каждому члену команды, которая сделала столько всего за эти 20 лет, что я здесь работаю», — цитирует Хорнера Sky Sports.