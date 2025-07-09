«Это был шок». Хорнер попрощался с сотрудниками «Ред Булл»

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Британец Кристиан Хорнер на встрече с сотрудниками команды «Формулы-1» «Ред Булл» сообщил, что для него стало шоком увольнение из австрийской «конюшни».
В среду Хорнер был освобожден от должности руководителя «Ред Булл», которую он занимал с момента основания команды в 2005 году. За 20 лет его работы «Ред Булл» шесть раз выигрывал Кубок конструкторов, а пилоты команды восемь раз становились чемпионами «Формулы-1».
В распоряжении Sky Sports оказалось видео утренней встречи Хорнера с сотрудниками «Ред Булл», на которой он уведомил их о своем увольнении.
«Вчера в “Ред Булл” мне сообщили, что с этого момента я больше не буду вовлечен в рабочий процесс команды. Я по-прежнему буду являться сотрудником компании, но управление будет передано другому. Безусловно, для меня это стало шоком, однако у меня было 12 часов, чтобы все обдумать. Так что я хотел бы выступить перед вами, чтобы сообщить эту новость и просто выразить свою благодарность каждому члену команды, которая сделала столько всего за эти 20 лет, что я здесь работаю», — цитирует Хорнера Sky Sports.