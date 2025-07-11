Стало известно, в какую сумму может обойтись увольнение Хорнера «Ред Булл»

Как информирует источник, ежегодная зарплата Хорнера по контракту может достигать £ 12 млн, а юристы специалиста планируют настаивать на полной выплате суммы по оставшемуся контракту. Соглашение Хорнера с «Ред Булл» было рассчитано до конца сезона-2030.