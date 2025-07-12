Норрис: привык к ощущению тревоги каждый гоночный уикенд

Ты в каком-то смысле взволнован, нервничаешь… Ты не знаешь, что произойдёт на трассе, потому что каждый раз происходит много новых ситуаций. Всё ещё бывают моменты, когда я, очевидно, испытываю большое беспокойство, больше нервничаю, и тогда, возможно, не чувствую себя так комфортно или уверенно, но теперь я стараюсь превратить такие эпизоды в страсть, чтобы выжать из себя максимум. И тогда волнение превращается в уверенность, особенно когда у вас есть хороший план.