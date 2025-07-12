Хэмилтон: надеюсь, в болиде 2026-го будет присутствовать часть моей гоночной ДНК

"В этом году с этим автомобилем у нас есть много различных инструментов и вариантов настройки машины. Очевидно, что Шарль работает здесь уже долгое время, и он принимал участие в развитии этой машины. Он очень привык к ней. Потому вместе они нашли конфигурацию, с помощью которой машина работает. Я перепробовал все другие направления, которые должны были дать результат, но они просто не работают, просто по каким-то причинам.