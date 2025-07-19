«Сложная позиция». Пиастри — о борьбе за титул с Норрисом

"Я не думаю, что существует какой-либо вид спорта, где вы находитесь в почти конфликтном положении с напарником. Мы явно хорошо ладим и очень хорошо работаем вместе. И мне нравится думать, что очень малая часть успеха команды заключается в том, что мы работаем вместе и стараемся помочь коллективу. Но в то же время мы также хотим побеждать друг друга каждую неделю.