«Только эти». Нельсиньо Пике назвал два варианта продолжения карьеры Ферстаппена

«Поездка на Сардинию? Это просто место, куда люди ездят отдыхать. Макс просто хочет быть там, где, по его мнению, он может победить. Играют ли деньги какую-то роль? Конечно, но самым важным фактором является то, что он хочет быть в хорошей машине. У него есть только два варианта — “Ред Булл” и “Мерседес”, — приводит слова Пике-младшего GrandPrix со ссылкой на the Pelas Pistas podcast.