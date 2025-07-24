«Единственное, что имеет значение». Ферстаппен высказался о нынешней ситуации в «Ред Булл»

«Мы работаем над машиной и делаем её настолько быстрой, насколько возможно. Это единственное, что имеет значение. Стараемся быть более конкурентоспособными в этом году. Необходимость принять решение насчёт будущего? Есть вообще вероятность не проснуться завтра. Жизнь непредсказуема, и в целом я доволен тем, где нахожусь. Когда я заключал контракт [до 2028 года], то цель заключалась в том, что я буду выступать здесь до конца карьеры», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.