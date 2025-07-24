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Оскар Пиастри — о штрафе в Сильверстоуне: кажется, понял, как тут всё устроено

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о 10-секундном штрафе, который получил на Гран-при Великобритании.

Источник: Getty Images

Спортсмена тогда наказали за опасное торможение позади сейфти-кара.

«У меня было достаточно времени, чтобы проанализировать с командой [штраф в Сильверстоуне]. Мы обсудили все детали, и кажется, понял, как тут всё устроено. Несмотря на то, что в последние два уикенда я терял очки, думаю, что в конечном счёте темп был высоким. В Сильверстоуне, не считая штрафа, получился отличный уикенд и сильная гонка. Я был бы более обеспокоен, если бы чувствовал, что испытываю трудности. Однако сейчас я чувствую, что у меня всё отлично и с машиной, и с командой», — приводит слова Пиастри пресс-служба Формулы-1.