Оскар Пиастри — о штрафе в Сильверстоуне: кажется, понял, как тут всё устроено

«У меня было достаточно времени, чтобы проанализировать с командой [штраф в Сильверстоуне]. Мы обсудили все детали, и кажется, понял, как тут всё устроено. Несмотря на то, что в последние два уикенда я терял очки, думаю, что в конечном счёте темп был высоким. В Сильверстоуне, не считая штрафа, получился отличный уикенд и сильная гонка. Я был бы более обеспокоен, если бы чувствовал, что испытываю трудности. Однако сейчас я чувствую, что у меня всё отлично и с машиной, и с командой», — приводит слова Пиастри пресс-служба Формулы-1.