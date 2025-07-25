Организаторам Гран-при Бельгии пришлось изменить расписание заездов из-за тумана в Спа

Первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1 сейчас занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. На его счету 234 очка. На второй позиции располагается товарищ Пиастри по команде Ландо Норрис, в активе которого 226 баллов. Тройку сильнейших замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (165 очков).