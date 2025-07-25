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Пиастри показал лучшее время в свободной практике Гран-при Бельгии

Пиастри показал лучшее время в свободной практике Гран-при Бельгии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри показал лучшее время в сессии свободных заездов 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бельгии, который проходит на трассе «Спа-Франкоршам».

Результат австралийца — 1 минута 42,022 секунды. Вторым стал четырехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (отставание 0,404 секунды). Третье время показал британский гонщик «Макларена» Ландо Норрис (+0,504).

Позднее в пятницу пройдет квалификация к спринтерской гонке.