Пиастри показал лучшее время в свободной практике Гран-при Бельгии.

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри показал лучшее время в сессии свободных заездов 13-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Бельгии, который проходит на трассе «Спа-Франкоршам».