Ф-1 в Спа: Хэмилтон и «Мерседес» провалились перед спринтом, Пиастри всех уничтожил

В квалификациях к спринту пилотам запрещено менять шины, и Антонелли не смог проехать хороший круг на прикатанных шинах. А уже после клетчатого флага в шикане развернуло Хэмилтона — Льюис ещё в утренней тренировке жаловался на блокировку задних колёс, и в решающий момент SQ1 эта проблема возникла вновь. Зато Берману удалось прибавить и выбраться из подвала таблицы. Причём свой круг Оливер закончил во время мигающих жёлтых флагов — они появились из-за вылета Хэмилтона и затем на некоторое время пропали, хотя «Феррари» Льюиса всё ещё не эвакуировали.