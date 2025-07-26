Ферстаппен выиграл спринт ГП Бельгии, Пиастри — второй, Норрис — третий

Победу одержал четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Вторым финишировал Оскар Пиастри из «Макларена». Третий — напарник Оскара Ландо Норрис.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 15 кругов.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.615.
3. Ландо Норрис («Макларен») +1.366.
4. Шарль Леклер («Феррари») +10.176.
5. Эстебан Окон («Хаас») +13.789.
6. Карлос Сайнс («Уильямс») +14.964.
7. Оливер Берман («Хаас») +18.610.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +19.119.
9. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +22.183.
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +22.897.
11. Юки Цунода («Ред Булл») +24.551.
12. Джордж Расселл («Мерседес») +25.969.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +26.595.
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +29.046.
15. Льюис Хэмилтон («Феррари») +30.175.
16. Александер Албон («Уильямс») +30.941.
17. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +31.981.
18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +32.867.
19. Франко Колапинто («Альпин») +38.072.
20. Пьер Гасли («Альпин») — сход на 13-м круге.