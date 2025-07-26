Ф-1 в Спа: у Хэмилтона второй провал за два дня, Норрис взял реванш у напарника

Не каждый раз сталкиваешься с таким в спринтерских уикендах: в обеих квалификациях одни и те же главные неудачники в стартовом сегменте. Что в пятницу, что в субботу выступления оперативно завершили Андреа Кими Антонелли и Льюис Хэмилтон. Итальянец банально не «переварил» трассу в Спа, не подстроился под неё, плюс сам «Мерседес» в Бельгии не слишком быстр — то есть машина не может подстраховать и вытащить дальше. Вот и оказался Антонелли в Q1 только 18-м, опередив лишь абсолютно провалившихся гонщиков «Астон Мартин».