«Феррари» продолжает лихорадить: долгожданные новинки не дали эффекта

На следующий день британец отметил, что впервые получил некий компонент, с которым Леклер работал уже несколько этапов, и пока к нему не приноровился. Льюис даже отметил, что один такой компонент Шарль уже разбил — это было в тренировках в Монреале. Однако руководитель команды Фредерик Вассёр считает, что машина тут ни при чём. «Мне кажется, он просто был слишком агрессивен с тормозами», — сказал глава «Скудерии» в интервью Canal+.